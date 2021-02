Final Fantasy VII Remake s’offrira un patch PS5 et un DLC exclusif le 10 juin

Peut-être un peu plus traditionnel, et pensé comme une continuité logique de Final Fantasy XV Pocket Edition, Final Fantasy VII Ever Crisis vous fera revivre les événements de toute la storyline Final Fantasy VII (Advent Children, Before Crisis, Crisis Core et Dirge of Cerberus) dans un jeu mobile combinant des éléments graphiques issus du remake et du jeu original de 1997. Vous arrivez à suivre ?