Les deux amants de Haven arriveront le 3 décembre sur PC et certaines consoles

Après le très énervé Furi, Haven devrait un peu calmer le rythme. Dans ce titre à la bande-son signée par l'artiste Danger, The Game Bakers proposera aux joueurs d'incarner deux amoureux désormais seuls sur une planète isolée. Exploration, combats et glisse seront au menu de ce RPG centré sur les thèmes de la liberté, de la rébellion et surtout de l'amour.

Pour voir le résultat au-delà de la nouvelle bande-annonce diffusée, il n'y aura plus trop à patienter. En effet, Haven arrivera en version numérique sur PC (Steam, GOG et Windows Store) et consoles (PS5, Xbox Series X et Xbox One) le 3 décembre prochain. Notez que les abonnés au Xbox Game Pass pourront eux aussi en profiter à la même date.

En revanche, les moutures PS4 et Switch n'arriveront qu'au premier trimestre 2021. Enfin, pour les amateurs de versions physiques, elles semblent dans les plans du studio, mais pas avant l'an prochain.