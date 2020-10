La politicienne américaine Alexandria Ocasio-Cortez réalise sur Twitch le 3ème plus gros stream au monde

De plus en plus de personnages politiques s'intéressent aujourd'hui à Twitch, cherchant ainsi à s'adresser plus directement à une audience moins concernée par d'autres biais médiatiques plus traditionnels. Joe Biden, opposant démocrate de Donald Trump, a par exemple débuté le stream d'une campagne sur une île d'Animal Crossing : New Horizons la semaine dernière.

Il y a un an, Donald Trump avait également lancé une chaîne Twitch, pour retranscrire ses différentes allocutions et interventions. Toutefois l'actuel président des Etats-Unis ne compte aujourd'hui que 142 980 followers, là où Alexandria Ocasio-Cortez en a rassemblé, en l'espace d'une soirée seulement, 551 465.

L'arrivée des politiques sur Twitch et leurs différents résultats poussent ainsi à interroger les méthodes de communication mises en œuvre sur la plateforme de streaming.

On note par ailleurs qu'en France aussi, les politiques témoignent un intérêt pour Twitch. Jean-Luc Mélenchon, notamment, avait créé sa chaîne pour retransmettre l'une de ses allocutions ; il compte aujourd'hui 68 087 followers.