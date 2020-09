La campagne électorale américaine s'invite dans Animal Crossing

« Animal Crossing est une plateforme dynamique, diverse et puissante qui rassemble des communautés du monde entier. C'est une nouvelle opportunité passionnante pour notre campagne d'engager et de connecter les partisans de Biden-Harris alors qu'ils construisent et décorent leurs îles. Tandis que nous entrons dans la dernière ligne droite de la campagne, vers le mois de novembre, c'est une façon de trouver de nouveaux moyens créatifs et innovants de rencontrer les électeurs là où ils se trouvent et de rassembler nos partisans ».