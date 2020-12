Pour Noël 2020, Clubic vous fait gagner... une montagne de cadeaux !

Pourquoi jouez-vous ?

Indice : si tu penses qu'une des questions est trop difficile pour être « vite répondue » alors la bonne réponse est la réponse B (enfin la deuxième quoi).

Il est de coutume, chaque année, de vous organiser un petit jeu concours parce que... c'est sympa de recevoir des cadeaux à Noël ! Nous avons donc demandé aux marques avec qui nous échangeons dans le cadre des tests ou comparatifs s'ils avaient des cadeaux pour vous. ET BOOM ! Quelque 3000 € de cadeaux.Cette année, notre grand gagnant, seul et unique repartira donc avec :Nous effectuerons le; autant dire que la chanceuse ou le chanceux qui remportera le gros lot sera équipé pour l'année !Cette année, point de Twitter, de retweets, de follow (les raleurs et les concouristes) ; il vous faudra vous creuser un peu la tête pour répondre aux questions ci-dessous (si vous ne voyez pas le questionnaire, désactivez votre bloqueur de pub) :