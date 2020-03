Pour continuer de sensibiliser au coronavirus, l'OMS se lance sur TikTok

Lire aussi :

Beaucoup de fausses informations circulent sur l'épidémie de coronavirus et certains s'en donnent à cœur joie sur les réseaux sociaux, jusqu'à prétexter être infectés dans le seul but de se faire remarquer.L'OMS à décidé de faire taire ces fausses informations en publiant des vidéos explicatives sur TikTok , le réseau social préféré des jeunes. Ces clips donnent des conseils et des informations pratiques pour éviter au maximum la contamination et renvoient vers une page spéciale donnant tous les gestes à adopter pour se protéger du Covid-19.L'organisation travaille depuis deux semaines à répondre aux messages et à combattre la désinformation sur Facebook, Twitter et Tencent. Les réseaux sociaux ont d'ailleurs rapidement proposé à leurs utilisateurs des pages d'informations ou des liens renvoyant vers les sites gouvernementaux.L'OMS utilise également Instagram pour diffuser des infographies qui expliquent aux utilisateurs comment se protéger du virus et le site de l'organisation arrive en tête des recherches Google sur le terme « coronavirus ».