Confinement : notre sélection de Comics Marvel à lire gratuitement en ligne

Les comics proposés gratuitement par Marvel

Avengers by Jason Aaron Vol. 1: The Final Host (six tomes disponibles)

by Jason Aaron Vol. 1: (six tomes disponibles) Civil War (sept tomes disponibles)

(sept tomes disponibles) Thanos Wins by Donny Cates (sept tomes disponibles)

by Donny Cates (sept tomes disponibles) Amazing Spider-Man: Red Goblin (huit tomes disponibles)

(huit tomes disponibles) Fantastic Four Vol. 1: Fourever (quatre tomes disponibles)

(quatre tomes disponibles) Black Panther by Ta-Nehisi Coates Vol. 1 Collection (douze tomes disponibles)

by Ta-Nehisi Coates (douze tomes disponibles) X-Men Milestones: Dark Phoenix Saga (neuf tomes disponibles)

(neuf tomes disponibles) Captain America: Winter Soldier Ultimate Collection (treize tomes disponibles)

Ultimate Collection (treize tomes disponibles) Black Widow Vol. 1: S.H.I.E.L.D.'s Most Wanted (six tomes disponibles)

(six tomes disponibles) Avengers: Kree/Skrull War (neuf tomes disponibles)

(neuf tomes disponibles) Captain Marvel Vol. 1: Higher, Further, Faster, More (six tomes disponibles)

(six tomes disponibles) Avengers vs. X-Men Collection (treize tomes disponibles)

Depuis maintenant plusieurs semaines, nous devons rester chez nous pour lutter contre la propagation du coronavirus. Pour faire passer le temps, nous devons trouver des occupations diverses comme le visionnage de séries et de films cultes ou encore la lecture de romans de science-fiction , par exemple. Dans cette veine justement, Marvel met à disposition certains de ses comics les plus connus, via une application.Pour vous aider à mieux vivre le confinement, Marvel offre donc un accès à certains de ses Comics en ligne (et en VO) grâce au service Marvel Unlimited.Parmi les différents titres proposés, on retrouvera bien évidemment lesou encore, qui permettra d'ailleurs de patienter jusqu'à la sortie du nouveau film éponyme finalement prévu le 28 octobre 2020.Afin d'accéder gratuitement à ces Comics, il suffit de se rendre directement sur le site Marvel . Pour ceux et celles qui utilisent un smartphone, il existe aussi deux applications (au choix) que sont Marvel Unlimited et ComiXology, qui peuvent être téléchargées sur les systèmes d'exploitation mobile iOS et Android.Sans plus attendre, découvrez la liste des comics proposés gratuitement par Marvel :Et d'autres comics encore sont aussi mis à disposition, pour tous les âges.Bonne lecture !