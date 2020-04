Chrome OS pour tablette va intégrer des gestes et se rapproche de ce que propose l'iPad

Lire aussi :

La mise à jour 80 de Chrome OS commence à être déployée

De nouveaux gestes pour Chrome OS

Des fonctions inspirées par Android 10

Source : The Verge

Des fonctionnalités qui s'inspirent également des nouvelles «» proposées par Android 10 (elles-mêmes inspirées par l'iPhone X).Depuis quelques années maintenant, Chrome OS se charge d'animer de nombreux ordinateurs portables classiques ou 2-en-1. L'OS de Google est globalement très réussi, très épuré, mais certaines fonctionnalités tactiles manquaient encore à l'appel.Toutefois, une mise à jour de l'OS va permettre de profiter de nouvelles fonctions, pratiques notamment pour celles et ceux qui utilisent Chrome OS en mode tablette.On peut ainsi revenir à l'écran d'accueil en effectuant un glissement du bas vers le haut de l'écran. En effectuant ce même mouvement et en maintenant le doigt sur l'écran, on accède aux différentes applications en cours de fonctionnement.Un balayage depuis le côté gauche de l'écran permettra de revenir automatiquement à la page précédente, comme c'est le cas déjà sur Android 10. Le navigateur web s'enrichit lui aussi d'une nouvelle fonction, permettant de visionner en un clin d'œil les différents onglets ouverts.», explique Google.