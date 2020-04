Ubuntu 20.04 LTS est disponible dans le Store Windows 10

Quelques nouveautés intéressantes au programme

Windows Subsystem for Linux s'améliore

Source : SoftPedia News

Ubuntu 20.04 LTS arrive sur le Microsoft Store, qui se contentait jusqu'à présent de la version 18.04 LTS. Si cette nouvelle itération de l'OS libre peut être téléchargée manuellement, son entrée sur le Store de Windows 10 la rend plus facile à installer pour les utilisateurs de WSL, alias Windows Subsystem for Linux Ubuntu 20.04 LTS n'arrive pas les mains vides sur le Microsoft Store. Cette nouvelle version ajoute notamment d'importantes fonctionnalités en lien avec la sécurité, comme le Secure Boot qui permet de protéger le système d'attaques de bas niveau et des rootkitsUbuntu 20.04 LTS profite également et pour la première fois de Fast ID Online, ou FIDO , pour l'identification multi-facteurs et universelle au sein de l'OS. Autre ajout notable, relève SoftPedia News, l'apparition de WireGuard qui arrive par défaut sur cette nouvelle version, mais devrait aussi poser ses valises sur Ubuntu 18.04 LTS d'après Canonical, l'organisme à l'origine de l'OS dérivé de la distribution Linux Debian.Attention par contre, si Ubuntu 20.04 LTS arrive bien gratuitement sur le Microsoft Store, il ne pourra pas être installé sur les machines fonctionnant grâce à Windows 10S. Cette version de Windows n'autorise en effet qu'une sélection restreinte d'applications développées par Microsoft. Heureusement, sa présence sur le marché reste marginale.Lancé pour la première fois en 2016, WSL permet de lancer Linux sur Windows 10 pour faire cohabiter les deux systèmes d'exploitation. Microsoft a considérablement amélioré WSL ces deux dernières années, en le remaniant en profondeur afin de le rendre plus facile d'accès. La prochaine mise à jour de Windows 10 (May 2020 Update) inclura d'ailleurs Windows Subsystem for Linux 2 (WSL 2).Plusieurs nouveautés seront au menu, dont une meilleure gestion de la mémoire, un meilleur accès à Linux depuis l'explorateur de fichiers ou encore une ouverture de WSL aux machines Windows 10 basées sur des architectures ARM64.