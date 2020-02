30% des possesseurs de Switch Lite ont déjà une Switch

© Nintendo

Élargir l'audience

Via : IGN

Sortie le 20 septembre dernier, la Switch Lite n'est pas qu'une console compacte et 100% portable. C'est aussi un formidable appel du pied aux joueurs et joueuses plus occasionnels, et notamment à ceux qui ne conçoivent pas de jouer à Pokémon sur autre chose qu'une console portable.De la sortie de la Switch Lite au début des fêtes de Noël, Nintendo affirme qu'environ 43% des nouveaux acheteurs possédaient déjà une Nintendo Switch. Un chiffre qui est depuis retombé à 30%, mais qui est révélateur du pouvoir d'attraction dont jouit le modèle plus compact et coloré (et moins cher) de sa console.À en croire le géant nippon, la Switch Lite est ainsi particulièrement appréciée de l'audience féminine, et des joueurs historiques de Pokémon. Disponibles depuis novembre dernier, Pokémon Épée & Bouclier sont en effet les premiers jeux de la licence à être disponibles sur une console de salon. Mais un grand nombre de joueurs semble préférer ne pas renier la recette originale d'un Pokémon à emporter partout avec soi.Lors du dernier décompte la semaine dernière, nous apprenions que Nintendo avait déjà vendu quatre fois plus de Switch que de Wii U . Parviendra-t-elle à dépasser les quelque 102 millions de Wii vendues d'ici sa fin de vie ? Big N semble assurément bien parti pour faire date avec sa console hybride.