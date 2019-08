La Switch Lite aura une batterie plus petite, mais une meilleure autonomie que l'originale

© Nintendo

Une puce plus économe en énergie

Source : Tech Radar

Comme souvent, c'est un référencement à la FCC qui nous apprend aujourd'hui que, même si laaura une meilleure autonomie que sa grande sœur, elle jouira d'une batterie de plus petite taille.La batterie seule ne permet pas de jauger efficacement l'd'un appareil. Entrent en effet en compte bien d'autres éléments, comme, et bien entendu laqui l'alimente.C'est précisément sur ses points quea travaillé pour permettre à lade se doter d'une autonomie de(contre 2,5 à 6,5 heures sur l'actuelle Switch). L'écran de l'appareil passe de 6,2 pouces à 5,5 pouces, et la firme japonaise à affirmé plus tôt àque sa nouvelle console disposerait «».Une nouvelle puce, donc, dont se dotera également la « nouvelle » version de la Switch , dont la seule amélioration notable est d'ailleurs à aller chercher au rang de l'autonomie — passant de 6,5 heures à 9 heures au maximum.