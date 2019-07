C'est officiel ! La Nintendo Switch Lite sera disponible le 20 septembre !

© Nintendo

La Nintendo Switch Lite est officielle !

Une console 100% nomade, et moins chère

Selon Nintendo, il s'agit d'une «».Au cœur de nombreuses rumeurs depuis quelques mois maintenant,. Une console qui sera disponible, et déclinée en trois coloris différents : jaune, gris et turquoise.Orientée nomade, lase veut plus légère, plus compacte et plus facile à transporter. Comme pressenti, elle délaisse les Joy-Con détachables, et se pare d'une vraie croix directionnelle.Nintendo précise toutefois : «».Son dos n'est muni d'aucun support et, en tant que console dédiée au jeu portable,. Cela signifie donc qu'elle est fournie sans station d'accueil, ni câble HDMI. Notons qu'il est, pour jouer à plusieurs par exemple.Comme souvent, le prix en euros n'a pas été officialisé par Nintendo, mais on sait que lasera proposée au tarif de. La console disposera encore et toujours de, avec ici un écran LCD 5,5", en 1280 x 720 pixels.En plus des trois coloris disponibles à la sortie, unesortira le 8 novembre. Cettede la console sera agrémentée de boutons cyan et magenta et d'illustrations représentant les deux nouveaux Pokémon légendaires des jeuxet