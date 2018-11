Grâce à la Switch, Nintendo va dépasser Sony et Microsoft : une première en 10 ans

Des ventes au plus haut depuis 2010

Une baisse des revenus, avant de repartir à la hausse avec les next-gen

, de nouveau sur le toit du monde ? C'est ce qu'annonce le cabinet Strategy Analytics cette semaine. Pour la première fois depuis 2009, la firme japonaise va retrouver. En 2019, et selon les premières estimations, 17,3 millions d'exemplaires de la Nintendo Switch devraient être vendus.écoulerait, de son côté, 17,1 millions de PlayStation 4, tandis quene vendrait que 10 millions d'exemplaires de sa Xbox One (One et One X).L'an prochain, le marché des consoles de jeux devrait poursuivre sur sa lancée. En 2018, les ventes atteignent. Un record depuis 2010. Au-delà des joyeuses prévisions de 2019 pour Nintendo, le cabinet Strategy Analytics a aussi dressé le portrait du marché actuel. Sony , par exemple, demeure le leader du marché en ce qui concerne les consoles utilisées. Près deet parmi elles, 84 % sont des PS4 ou PS4 Pro. Notons aussi que 45 % des foyers nord-américains et 20 % des européens possèdent au moins une console, avec une tendance à la multiplicité qui se confirme.S'agissant des ventes au détail du secteur des consoles de jeux, elles devraient, soit 13,55 milliards d'euros. En revanche, pour 2019, les revenus devraient faiblir d'environ 10 %. La baisse sera la conséquence d'une diminution des ventes et surtout des prix, alors que les prochaines générations sont à l'étude. Pour voir les revenus repartir à la hausse, il faudra tout de même attendre 2023, comme le prévoit le Strategy Analtics.Le marché des consoles de jeux vidéo n'est pas prêt de s'essouffler...