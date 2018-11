Nintendo décide d'adoucir sa politique concernant la diffusion de vidéos

© Nintendo

Partager en étant créatif

La firme japonaise restera tout de même très attentive

Visiblement, la marque nippone a décidé de mettre un peu d'eau dans son vin en décidant d'abandonner son fameux « Nintendo Creators Program ». Cependant, il y aura toujours des conditions à respecter.Pour rappel, ce programme forçait l'utilisateurliés à la publicité sur ses vidéos avec du contenu en rapport avec les jeux Nintendo directement au constructeur. De plus, il fallait respecter une longue liste d'exigences pour ne pas voir sa production être tout bonnement supprimée de YouTube ou des réseaux sociaux. Tout cela disparaîtra dès fin décembre.La marque associée à Mario va donc se montrercomme en atteste cette déclaration de l'entreprise : «». La société encourage aussi les vidéastes à réaliser des vidéos avec «».Cependant, Nintendo se montrera intraitable si une personne décide de. Cela ne s'applique bien évidemment pas au partage via le bouton de capture de la Switch. Ainsi, les longs « Let's Play » sans aucun commentaire seront bien interdits. Aussi, la mise en ligne relative à du contenu venant d'un titre pas encore disponible dans le commerce ne sera pas non plus tolérée. Il en sera de même pour tout ce qui a attrait au piratage des consoles Nintendo Pour terminer, il faudra impérativement poster les photos ainsi que les vidéos sur les sites partenaires comme YouTube, Twitch, Facebook et Twitter. Nintendo a tout de même tenu à conclure sur une note positive en précisant que : «».