Half-Life 2: Remastered répertorié dans la base Steam

Half-Life 2 Remastered, oui, mais...

Les fans deont eu de quoi se réjouir ces dernières semaines, avec Alyx, l'opus en VR d'une part, et la version finale de Black Mesa, remake du premier volet de l'autre. Or, récemment, c'est un certainqui a été repéré sur Steam...Pas de joie prématurée toutefois, il ne s'agit aucunement d'un remake officiel, mais d'un mod mis au point par Filip Victor, déjà à l'origine de. Cette version devrait donc permettre de jouer à un Half-Life 2 «», avec de plus beaux effets visuels, de meilleures textures... Mais il ne s'agit en aucun cas d'une version remasterisée «».Pour la petite histoire, rappelons quea été lancé en novembre 2004, soit il y a près de 16 ans déjà, et que les fans attendent évidemment avec impatience l'annonce, un jour peut-être, de Half-Life 3