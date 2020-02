Le moteur de recherches de Steam s'enrichit

Plus d'outils pour rechercher un jeu sur Steam

Lire aussi :

Steam facilite la recherche et l'achat des BO de vos jeux vidéo préférés

Quelle sera la prochaine nouveauté issue du Steam Labs ?

Source : PC Gamer

Voilà un ajout qui ne fera pas de mal à un service où le nombre de titres croissant complexifie sans cesse les recherches.Valve vient de publier un article pour signaler à l'intégralité des utilisateurs de Steam que son outil de recherches vient de s'enrichir. Ces évolutions interviennent après une période de test dans le Steam Labs, outil grâce auquel les utilisateurs qui le souhaitent peuvent tester de nouvelles fonctionnalités avant qu'elles ne soient déployées, ou non, sur le service grand public.Qu'apportent concrètement les nouveaux blocs situés à droite de la page de recherche du magasin ? Tout d'abord, ils ajoutent un système de filtrage par prix, à l'aide d'une réglette, ainsi que la possibilité de n'afficher que les offres spéciales pour se divertir sans se ruiner. Il est également possible de cocher des cases pour, au choix, masquer les jeux ignorés, ceux déjà possédés, présents dans sa liste de souhaits ou uniquement en VR, afin d'y voir un peu plus clair.Toujours grâce à des cases à cocher, il est maintenant possible d'affiner sa recherche par inclusion ou exclusion de tags . Pratique, comme le signale Valve, pour trouver, par exemple, un jeu de survie mais exempt de zombies.Enfin, outre l'ajout d'un autre filtre par langue, plus besoin de changer de page quand vous ne trouvez pas votre bonheur immédiatement, puisque la recherche se dote d'un défilement infini. Notez que si vous n'aimez pas cette dernière fonctionnalité il est possible de revenir à l'ancien fonctionnement via les paramètres du magasin accessibles en cliquant sur votre profil tout en haut à droite.Bien entendu, les précédents outils (filtrer par système d'exploitation, fonctionnalités ou encore nombre de joueurs) sont toujours de la partie.Concernant le Steam Labs, on notera qu'un peu moins de dix expériences sont encore présentes et arriveront donc potentiellement sous peu sur Steam. On relève notamment des micro bandes-annonces, des systèmes de recommandations variés ou encore un outil de présentation vidéo automatique de jeux.Rappelons que la dernière mise à jour majeure de Steam venait faciliter la recherche et l'achat des OST de jeux vidéo, tandis que, précédemment, c'est la bibliothèque qui profitait d'une large refonte attendue depuis des années.