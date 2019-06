Crédits : Steam

Le coup de gueule payant d'un développeur indépendant

Bénéfique pour les utilisateurs comme pour les développeurs

Source : DualShockers

Les développeurs peuvent désormais attribuer le tag «» à leurs créations et les utilisateurs sont en mesure d'accéder à la sélection exhaustive des jeux portant ce label via le hub dédié La décision dede créer le tag « LGBTQ+ » vient en réalité d'une idée soufflée par Yitz, créateur du RPG Nepenthe et du « visual poem » à paraître To The Dark Tower.Comme le rapporte, Yitz, qui estimait que son futur jeu pourrait tout à fait répondre aux critères d'un pareil, a lancé un sujet. Quelques semaines plus tard, un employé de Steam a pris contact avec Yitz pour l'informer que « LGBTQ+ » venait d'être approuvé pour devenir unofficiel et que celui-ci bénéficierait dès lors d'undédié.Si la démarche de Steam a bien entendu du sens pour les personnes à la recherche de ce type de contenus, elle est aussiqui peuvent profiter d'une vitrine et donc d'une meilleure mise en avant de leur travail.Un pas de plus versde la part de Steam, mais aussi une promesse depour les créateurs et créatrices de jeux vidéo. À l'heure où sont écrites ces lignes, leregroupe déjàparmi lesquels on retrouve Gone Home ou The Red Strings Club.