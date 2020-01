Steam facilite la recherche et l'achat des BO de vos jeux vidéo préférés

© Valve

Un type d'application « bande-son » dédié aux contenus musicaux

Les codecs haute qualité maintenant permis

Source : Engadget

Acheter la bande originale de vos jeux préférés sur Steam n'était jusqu'à présent pas chose aisée. Comme le rappelle Engadget, Valve considérait ces morceaux comme du contenu additionnel lié au jeu et accessible uniquement via la fiche du titre correspondant. Pire, pour acheter la bande original d'un jeu, il était nécessaire d'acheter ce dernier au préalable. Un système d'une souplesse toute discutable que Steam a revu en profondeur.Par l'intermédiaire d'une publication sur son blog, Steam a annoncé ce 8 janvier l'introduction d'un nouveau type d'application. Baptisée « bande-son », cette nouvelle catégorie est dédiée aux contenus musicaux des jeux. Elle permet, entre autres, d'acheter ces contenus même si vous ne possédez pas le jeu correspondant, mais aussi de gérer bien plus finement vos achat musicaux sur Steam. Tout aussi bien vu (et attendu), cette nouveauté stocke aussi les morceaux achetés puis téléchargés dans un répertoire commun (dédié aux bandes-son) plutôt que dans les dossiers des jeux auxquels ils sont liés.Valve précise par ailleurs que les développeurs peuvent vendre des bandes originales avant même qu'un titre soit lancé sur Steam. Selon Engadget, les développeurs d'un jeu exclusif à l'Epic Games Store (par exemple) peuvent ainsi en théorie lancer sa bande originale sur Steam.Autre annonce de Steam : les éditeurs et développeurs sont maintenant autorisés à proposer aux joueurs des codecs audio permettant une écoute de meilleure qualité, comme les formats FLAC ou WAV. Bien entendu le bon vieux MP3 reste d'actualité.Les débuts de ce nouveau système doivent se faire le 20 janvier. Valve fournira par ailleurs aux éditeurs un outil permettant de transférer facilement les contenus audio déjà publiés (et donc en tant que DLC) dans le nouveau type d'application évoqué plus haut. Si vous possédez déjà des bandes originales achetées sur Steam rien de devrait changer pour vous, sinon un accès plus facile à votre collection de contenus.Cette avancée ne préfigure toutefois pas de lancement, à terme, d'une plateforme musicale détenue par Valve. Selon toute logique, le groupe de Gabe Newell a simplement compris que la demande en bandes originales de jeux était à prendre au sérieux... et que si Steam ne s'y investissait pas plus sérieusement, d'autres acteurs s'imposeraient à sa place. Chose qui a d'ailleurs déjà commencé.