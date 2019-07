Le Steam Labs dévoile une nouvelle fournée de tests pour les utilisateurs

Trois expériences à tester pour les utilisateurs de Steam

Steam mise sur l'intelligence artificielle

Source : Neowin

poursuit son plan pour 2019 pour répondre aux assauts de l'Epic Game Store, comme l' exclusivité de Borderlands 3 Pour la première fois,ouvre les expériences du. Ainsi, le site internet proposeaux utilisateurs de la plateforme. Il est attendu de ces derniers qu'ils partagent ensuite leurs avis avec les développeurs qui ont créé ces expériences éphémères, via le groupe de discussion Steam Labs La première expérience disponible est purement visuelle. Intitulée «», il s'agit d'une présentation sous forme de bande-annonce, comme son nom l'indique, de six secondes, jouée en boucle. Ainsi, le visiteur peut en apprendre plus sur un jeu sans avoir à ouvrir la page de ce dernier. Quatre types de micro bandes-annonces sont à l'essai.Tout d'abord, les «» : il suffit de passer sa souris sur la vignette d'un jeu pour démarrer le. Ensuite, il y a la « Lecture de toute une rangée », qui lance les bandes-annonces de trois jeux en même temps, au passage de la souris sur le bloc.Le mode « Lecture par défilement est similaire », si ce n'est que lesse déclenchent avec le scroll sur la page. Enfin, les « Quatuors de vidéos » correspondent à des blocs de quatre vidéos simultanées pour un seul jeu.Les deux autres expériences sont basées sur l'. Ainsi, le «» est, comme son nom l'indique, un système de recommandation plus poussé. Basé sur l'apprentissage automatique, il prend en compte votre Steam et lesur chaque jeu possédé. Il suffit ensuite de filtrer les résultats proposés par popularité (jeux de niches ou jeux populaires) et d'affiner par date de sortie et par tag Steam La dernière expérience est la «». Il s'agit là d'un grand projet dont Valve nous dévoile les prémices. La première vidéo de ce format présente des jeux vidéo, accompagnée par une voix off. Celle-ci est bien celle d'un humain, toutefois,à partir de textes disponibles sur la boutique. Et à terme, un bot pourrait prendre en charge l'écriture et la voix off des vidéos de présentation !».