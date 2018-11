Plus d'info sur Steam Play (pour plus de jeux sous Linux)

Steam poursuit ses efforts pour Linux

Le cœur de la machine... à vapeur

Voilà déjà plusieurs années que Steam travaille afin de stimuler la présence de jeux vidéo sous Linux. Et justement, il se pourrait bien que ses nombreux efforts soient sur le point de payer puisque la plate-forme a aujourd'hui officiellement annoncé la version BÊTA de Steam Play, un outil de compatibilité permettant de faire tourner des jeux Steam initialement prévus pour Windows, sous Linux. Nous vous en parlions lundi et depuis plusieurs nouvelles précisions ont ainsi été données concernant ce projet.Des précisions nous apprenant notamment qu'au cœur de cette version BÊTA, se trouve, tandis que la compatibilité avec les graphiques Direct3D, comme le rapporte le site Ars Technica En plus de cette déclaration, Steam a également précisé avoir apporté un soin tout particulier à la qualité des graphismes en plein écran, au, ainsi qu'au support des manettes. Bref, de quoi potentiellement ravir les nombreux utilisateurs de l'OS libre.Une annonce complétée de surcroît par une explication supplémentaire indiquant qu'une fois que l'outil de compatibilité sera sorti de sa version BÊTA, les développeurs de jeux pourront marquer leur création comme étant compatibles Steam Play, et se verront alors automatiquement proposées à la vente aux utilisateurs de Linux.