La PS5 Pro sortirait en même temps que la PS5 pour concurrencer la Xbox Series X

Sony aurait donc décidé de lancer deux consoles de nouvelle génération dès cette fin d'année 2020, avec une PS5 Pro disponible en même temps que la PS5 L'information provient de VFXVeteran, un utilisateur du forum NeoGAF, dont le compte est certifié comme étant celui d'un « professionnel de l'industrie ». Selon lui, de multiples sourcess'accordent à dire que la PS5 Pro est la solution haut de gamme de Sony, qui va lui permettre de concurrencer la Xbox Series X de Microsoft.Pour rappel, la Xbox Series X a été confirmée avec une puissance de 12 téraflops , contre seulement 9,2 téraflops (supposément) pour la PS5. Cette dernière constituerait en fait une porte d'entrée à bas prix vers la nouvelle génération de consoles, alors que la PS5 Pro rivaliserait, voire dépasserait, la Series X en termes de spécifications brutes.Ce n'était pas forcément dans les plans initiaux de Sony de lancer deux consoles aussi tôt, mais le groupe japonais se serait adapté à la stratégie de Microsoft, qui compte également sortir deux modèles à la fin de l'année. Pour l'instant, la firme de Redmond n'a communiqué que sur la Series X, mais une version plus abordable (Series S ?) serait aussi d'actualité.Comme la Series X, la PS5 Pro devrait, théoriquement du moins, permettre de jouer en 8K et en 4K 60 fps. Mais cela signifie sans doute que la PS5 standard sera moins intéressante qu'on ne le pensait, celle-ci existant essentiellement dans le but de lancer une PS5 moins chère que la Xbox sur le marché, sachant que Sony a du mal à maîtriser les coûts de production de sa console Nous devrions donc assister à une complexification des gammes avec cette nouvelle génération, tendance qui avait déjà commencé avec les PS4 et Xbox One, mais pas dès leur lancement. L'enjeu derrière cette nouvelle tactique : être la marque qui est à la fois la moins chère avec sa console entrée de gamme et la plus puissante avec sa machine