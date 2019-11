La manette de la PlayStation 5 semble se dévoiler via un brevet

Pas de grosse révolution au programme ?

Source : Video Games Chronicle

Après le kit de développement et les cartouches qui serviraient à doper le stockage SSD de la console, c'est au tour de la Dualshock 5 de faire la une via un brevet. Ce dernier a récemment été déposé au Japon par Sony Interactive Entertainment en personne. Pour le moment, la firme nippone n'a pas communiqué officiellement à ce sujet, donc, nous recommandons de prendre l'informations avec des pincettes.Les visuels illustrent une manette très proche de la Dualshock 4 en termes de design. Cette description est en adéquation avec les propos de Wired qui affirmait que lede la PS5 ressemblerait beaucoup à celui de la PS4. Si la forme est donc traditionnelle, quelques changements sont bien évidemment de la partie.Ainsi, un port USB Type-C est présent en compagnie de sticks plus petits et de gâchettes légèrement plus grosses. Ces dernières seraient d'ailleurs adaptatives. Autre point important, la fameuse barre lumineuse semble avoir été retirée.Rappelons qu'il n'est ici question que d'un brevet, qui pourrait largement différer de la version qui sera commercialisée fin 2020.