La PlayStation 5 aura-t-elle un stockage extensible à base de... cartouches ?

© LetsGoDigital

Le support CD menacé chez PlayStation ?

© LetsGoDigital

Des cartouches pour plus d'espace

Source : LetsGoDigital

Sony Interactive Entertainment (SIE) a déposé le brevet d'une mystérieuse cartouche au Brésil. Nous devons cette découverte à, le site qui avait déniché les premiers visuels du kit de développement de la PlayStation 5 . Même si cette nouvelle information est à prendre avec des pincettes, elle vient tout droit d'une source fiable. Cet énième brevet a donc été créé par un certain Yujin Morisawa, directeur artistique chez SIE. Ainsi, le lien entre ce concept et la division gaming de la marque japonaise semble bien avéré.Il n'en fallait pas plus pour assister à un emballement des réseaux sociaux. La PS5 va-t-elle délaisser le support CD pour se tourner vers les cartouches ? Non. Si la Nintendo Switch prouve que ce support a toujours le vent en poupe, Sony ne l'a presque jamais utilisé par le passé. La seule exception revient à la PS Vita et le succès n'a malheureusement pas été au rendez-vous. La firme nippone a lancé sa première PlayStation avec le CD-Rom avant de passer au Blu-ray au lancement de la PS3. Les consoles de salon de Sony n'ont jamais opté pour la cartouche.Dans ce cas, à quoi pourrait bien servir un tel objet ? La réponse pourrait tout de même être liée à la PlayStation 5...explique dans son article que ces cartouches peuvent potentiellement être utilisées pour étendre la mémoire SSD de la console. Si les joueurs veulent profiter de plus d'espace libre, ils devront peut-être se procurer ces fameuses cartouches. Cela permettrait aussi à Sony de proposer une PS5 à un tarif plus abordable puisque cette mémoire supplémentaire ne serait pas intégrée directement à la console.Cette hypothèse a beau être plus terre à terre, il est hélas impossible de savoir si elle se vérifiera dans les mois qui viennent. Il faut savoir qu'un brevet déposé n'est pas toujours utilisé par l'entreprise qui en est à l'origine. Ce qui est certain, c'est que la PlayStation 5 utilisera bien le Blu-ray. En effet, la fente qui accueillera ces disques est bien visible sur le kit de développement . Espérons des informations à ce sujet très bientôt.