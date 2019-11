Avant la sortie de la PlayStation 5, Sony ouvrira un nouveau studio en Malaisie

La Malaisie, le nouvel eldorado du jeu vidéo ?

Au coeur du mois d'août, en parallèle de la Gamescom 2019, l'entité Sony Interactive Entertainment (SIE) Worldwide Studios accueillait à bras ouverts Insomniac Games . La multinationale japonaise possède de nombreux studios de talent comme Naughty Dog, Guerrilla Games ou encore Sucker Punch. Rappelons que depuis cette semaine, c'est Hermen Hulst qui dirige cette grande famille.Et Sony ne compte pas s'arrêter là. En effet, PlayStation ouvrira un studio en Malaisie dès 2020. Il s'agira du tout premier situé en Asie du Sud-est pour le constructeur. Cette nouvelle équipe apportera son expertise dans l'animation et les domaines artistiques à l'ensemble des Worldwide Studios dispersés à travers le globe. Elle épaulera donc la conception des futures productions exclusives destinées à la PS5 Cette annonce provient du ministre malaisien en charge des Communications et du Multimédia. Ce pays du continent asiatique pourrait devenir une destination privilégiée pour les plus grands studios. Le président de PlayStation, Jim Ryan, n'a pas manqué de souligner la présence deet. Le gouvernement malaisien a bien évidemment soutenu financièrement cette initiative.