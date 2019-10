Sony prépare l'avenir et dépose les marques PS6 à PS10 au Japon

Sony met (déjà !) à l'abri ses futures consoles PlayStation

Source : Gematsu

Si beaucoup de joueurs rêvent de mettre la main sur la nouvelle PlayStation 5, qui sera disponible en fin d'année 2020 , Sony voit plus loin, en sécurisant sa future gamme PlayStation... Jusqu'à la PlayStation 10 !En effet, le groupe nippon a déposé les marques PS6, PS7, PS8, PS9 et PS10, ce qui évitera à Sony de voir une entreprise lui chiper l'appellation pour un usage autre que celui affilié à PlayStation. Une manière pour Sony de sécuriser les noms de ces futures consoles, et d'être serein pendant quelques dizaines d'années.Pour la petite anecdote, en se basant sur une nouvelle PlayStation lancée en boutiques tous les six ou sept ans, on devrait pouvoir poser les mains sur la PlayStation 10... un peu après 2050. Patience donc.