La PS5 Pro pourrait être lancée en même temps que le modèle classique

Deux salles, deux ambiances

PlayStation 5 : de quoi parle-t-on au juste ?

Via : Tech Radar

Vous ne pensiez tout de même pas que Sony se limiterait à une seule console de nouvelle génération ? Le Japonais serait en effet tenté de s'inspirer de ses homologues dans l'industrie du smartphone ; lesquels sont de plus en plus prompts à décliner leurs nouveaux appareils dans différentes versions.À en croire Zenji Nishikawa, journaliste japonais spécialisé ayant pu se montrer fiable par le passé (il avait prédit la PS4 Pro et la Switch Lite ), Sony aurait pris la mesure d'un marché en demande de modèles technologiquement supérieurs.Selon lui, Sony opterait pour un lancement simultané de la PS5 et de la PS5 Pro car le constructeur a «». Après tout, Sony a déjà déposé les noms de domaines relatifs à une PS5 Pro en février dernier.Une approche qui a du sens, en cela qu'elle éviterait aux joueurs de devoir renouveler leur console au bout de trois ou quatre ans pour pouvoir bénéficier d'un hardware plus performant. À moins que Sony en profite pour sortir une PS5 Pro Pro à mi-parcourt, évidemment.On peine à imaginer ce que pourrait être cette PlayStation 5 Pro, dont Zenji Nishikiwa estime qu'elle sera commercialisée entre 100 et 150 $ de plus que la version classique.D'après ce que l'on en sait, la PS5 disposera d'un SSD, d'un APU 8 cœurs Zen 2 de chez AMD, supportera le ray tracing et prendra en charge une résolution 8K. Un bagage technique des plus reluisants, qui devrait se tarifer autour de 500 € . Trop beau pour être vrai ?Réfléchissons-y. En 2013, lorsque Microsoft et Sony ont respectivement sorti la Xbox One et la PS4, la promesse initiale était de jouer à 60 images par seconde. Une promesse qui n'a été tenue (et encore...) qu'à la sortie des Xbox One X et PS4 Pro, trois ans plus tard.Alors, de quelle PlayStation 5 parle-t-on au juste, lorsque l'on nous vend des temps de chargement éclair ou encore des graphismes photo-réalistes ? De la « petite » PS5 à 500 €, ou du modèle ultra haut de gamme à 650€ ?Réponse d'ici la fin 2020. Date à laquelle est censée sortir la (ou les) PlayStation 5.