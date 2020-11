4A travaille sur une version next-gen de Metro Exodus et sur un nouvel opus de la franchise

Metro Exodus sort davantage des sentiers battus et du métro moscovite comparé à ses prédécesseurs, mais cela ne l'a pas empêché de rencontrer un certain succès lors de sa sortie sur l'Epic Games Store en 2019, et sur Steam un an plus tard.

Véritable claque graphique sur PC, les performances visuelles du jeu restaient un peu plus limitée sur les consoles current-gen. Que les joueuses et joueurs consoles se rassurent, il sera possible de bénéficier de l'expérience dans toute sa splendeur dans une version next-gen, prévue courant 2021.

Le studio entend ainsi proposer l'évolution nouvelle génération de Metro Exodus à une période où la plupart des intéressés devraient effectivement disposer d'une Xbox Series X | S ou d'une PS5. Cette version devrait disposer d'une meilleure fréquence d'images, d'une meilleure résolution, des temps de chargement réduits et du ray-tracing. Les possesseurs du jeu de base bénéficieront bien entendu de cette nouvelle version gratuitement, via une mise à jour.