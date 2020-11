Rainbow Six Siege : la version next-gen lance l'assaut le 1er décembre

Rainbow Six Siege bénéficiera ainsi du traitement next-gen dans un peu moins d'une semaine. Sur PS5 et Xbox Series X, le jeu tournera en 4K et jusqu'à 120 fps en fonction des préférences des joueurs, qui opteront pour un mode favorisant les performances ou la résolution. Sur Xbox Series S, il ne sera en revanche pas question de 4K, mais d'une résolution en 1080p. Les temps de chargement seront également drastiquement réduits. L'expérience sur console sera ainsi définitivement plus fluide, ce qui devrait notamment satisfaire les joueuses et joueurs les plus compétitifs.

Les détenteurs des versions Xbox One et PS4 recevront bien entendu cet upgrade next-gen gratuitement, et conserveront leur progression et tous les contenus débloqués jusqu'alors. Rainbow Six Siege sera cross-generation, le matchmaking mélangeant donc joueuses et joueurs current-gen et next-gen, au sein de la même famille de consoles.

L'accessibilité étant un mot d'ordre d'Ubisoft, la version next-gen de Rainbow Six Siege comportera également des options pour les joueuses et joueurs malvoyants et/ou malentendants.

Rendez-vous donc le 1er décembre pour profiter d'une meilleure expérience Rainbow Six Siege, pour ceux qui ont déjà pu obtenir la console next-gen de leur choix.