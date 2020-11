Far Cry 6 : une date de sortie en mai 2021 fuite sur la page dédiée du magasin Xbox

La prochaine entrée dans la franchise Far Cry 6 devrait donc disposer de trois mois de développement supplémentaires par rapport à la première date de sortie annoncée.

Reste encore à recevoir une annonce officielle d'Ubisoft dans les prochains jours, bien qu'une telle date apparaisse plausible.

Far Cry 6 devrait ainsi être disponible le 25 mai 2021 sur Xbox One et PS4 ; le jeu disposera d'une version dédiée pour les Xbox Series X et S ainsi que pour la PS5. Notons que Far Cry 6 sera également disponible sur PC, d'abord via Ubisoft Connect et l'Epic Games Store, et Google Stadia.