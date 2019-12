Minecraft pourrait ouvrir son crossplay à la PlayStation 4

Le crossplay en approche sur Minecraft ?

Source : Kitguru

Depuis quelque temps déjà, les joueurs iOS, Xbox One, Android et Nintendo Switch de Minecraft peuvent interagir entre eux. Bientôt, cela devrait être le cas également de la version PS4 du jeu de Mojang.En effet, la mise à jourpourrait être lancée dès cette semaine sur PS4. Cette dernière permettrait enfin d'unifier tous les joueurs et autoriser le précieux cross-play sur la console de Sony.Selon Best Buy, une nouvelle version du jeu sera également disponible en version physique en boutiques. Un Minecraft tout court (amputé de la mentiondonc) qui inclurait divers codes bonus pour récupérer 700 jetons et divers skins. Rappelons d'ailleurs que Sony prévoit un nouveau State of Play ce mardi soir, qui pourrait annoncer officiellement la bonne nouvelle ( en plus de Resident Evil 3 Remake ).