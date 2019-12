Resident Evil 3 Remake fuite avec des visuels inédits

Nemesis est de retour !

Deux Resident Evil pour le prix d'un ?

Resident Evil 3 Remake cover art has appeared on PSNhttps://t.co/rG5UBaXiEH pic.twitter.com/4btaentlgI — Nibel (@Nibellion) December 3, 2019

Source : Gamstat

En effet, le jeu de Capcom a tout simplement fuité à quelques jours de sa supposée annonce. Les fans de la saga peuvent d'ores et déjà se réjouir.Dès sa sortie en janvier dernier, le remake du seconda été chaleureusement accueilli par les joueurs et la critique. La réinterprétation des aventures de Leon Kennedy et Claire Redfield s'est écoulée à environ 4,5 millions d'exemplaires à travers le monde. Ainsi, l'annonce d'un nouveau remake pour la saga fétiche de Capcom semblait assez logique.En novembre dernier , les premières informations autour d'unapparaissaient. Nous savons donc que le développement a débuté depuis plusieurs mois et qu'une sortie dès l'année prochaine semble être envisagée par Capcom. Désormais, nous avons des éléments bien plus concrets à notre disposition.C'est via, un site qui recense toutes les nouveautés du PlayStation Store, que deux éditions desont apparues. Nous y découvrons l'artwork officiel du jeu qui met en avant Jill Valentine , Carlos Oliveira et le fameux Nemesis. La charte graphique est directement inspirée de celle de. En plus de l'édition de base, une version spéciale du jeu nommée « Z Edition » est également listée.L'annonce semble donc imminente. Nous apprenons aussi que Project Resistance , l'épisode exclusivement multijoueurs révélé en septembre dernier, portera le nom de Resident Evil Resistance (logique).Ce projet pourrait d'ailleurs être étroitement lié à. Ainsi, les deux titres pourraient sortir en même temps. Affaire à suivre...