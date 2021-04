PlayStation Plus : Battlefield V et deux autres jeux seront offerts en mai

Avant de nous tourner vers l'avenir, rappelons qu'il ne reste qu'une poignée de jours pour obtenir les titres PlayStation Plus d'avril . Jusqu'au 3 mai prochain, Days Gone, Oddworld Soulstorm et Zombie Army 4: Dead War sont téléchargeables par tous les adhérents. La liste changera 24 heures plus tard avec les jeux que le constructeur japonais vient de confirmer par le biais de son PlayStation Blog.