Google Maps a désormais des filtres pour trouver des bornes de recharge de voitures électriques

Trouver la station adaptée rapidement

Source : The Verge

Depuis 2018, l'application de cartographie de Google indique où se trouvent les stations de charge pour voitures électriques. Ajoutée plus récemment, une autre fonctionnalité permet de savoir si une borne est actuellement en cours d'utilisation.Seulement, les stations de recharge ne sont pas toutes compatibles avec toutes les voitures électriques. Il faut par exemple utiliser une CHAdeMO avec les Nissan et Mitsubishi, ou une CCS avec les BMW. Grâce à la nouvelle fonctionnalité de Google Maps repérée par, les conducteurs pourront trouver la borne adéquate pour leur véhicule très simplement.Afin de l'utiliser, il suffit de rechercher une station de recharge sur l'application. Un menu déroulant va alors apparaître avec les différents types de bornes existantes, permettant ainsi de choisir celle qui convient à votre voiture. Par la suite, uniquement celles qui correspondent au type choisi seront indiquées sur l'application. Il est en outre possible de signaler quels stations vous préférez grâce à un nouvel onglet baptisé “Paramètres de véhicule électrique”.Pour l'instant disponible aux États-Unis et au Royaume-Uni, cette nouvelle fonctionnalité devrait bientôt être déployée en France.