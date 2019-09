Google Maps débute les tests sur son nouveau mode incognito

© Google

Stopper l'enregistrement dans l'historique des positions... mais pas le tracking

Source : XDA Developers

Remarquée par XDA Developers, la fonctionnalité s'illustre ci-dessous dans un GIF.Évidemment, personne n'est dupe. À l'instar du mode Incognito du navigateur Google Chrome , cette nouvelle fonctionnalité de Maps permettra simplement de mettre à l'arrêt l'enregistrement des recherches et des endroits visités dans votre historique. Google, lui, restera bien entendu informé de vos faits et gestes.Dit autrement : activer le mode Incognito permet de dissocier vos recherches et votre géolocalisation de votre compte Google. Pour l'activer sur Maps ? Rien de plus simple. Si vous êtes membre du Google Maps preview group, vous trouverez l'option dans le panneau s'affichant après un clic sur votre profil utilisateur.Un bandeau noir vous notifiant du fonctionnement du mode Incognito apparaîtra en haut de l'interface. Notez que la fonctionnalité est également disponible sur Android Auto.Enfin,si la chose est désormais en bêta-testing ouvert, on peut raisonnablement s'attendre à ce que Google la déploie assez rapidement sur une prochaine version de Maps. En ce qui concerne iOS en revanche, il faudra sans doute patienter davantage.