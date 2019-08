Google Chrome : malgré l'optimisation du mode incognito, certains sites le détectent toujours

Une protection pas si efficace que ça, selon deux chercheurs

Unqui ne fonctionnerait pas vraiment si l'on en croit deux chercheurs en sécurité informatique. Il serait en réalité très facile de détecter lorsqu'un utilisateur passe par cette méthode.Retours sur les faits. Avec la nouvelle version de Chrome , la 76, Google modifiait son API officielle pour permettre deun internaute en navigation privée. Mais certains ont pu tirer parti de l'API pour détecter l'activation de ce mode. Ce sont deux méthodes qui sont utilisées.La première tire parti dupar le système de fichier. Lorsqu'un internaute navigue de façon « traditionnelle », ce dernier monte à 120 MB. Mais en mode Incognito, on passe àenviron. Résultat ? Le chercheur en sécurité informatique Vikas Mishra a décidé d'utiliser ce changement brutal pour détecter quels internautes utilisent la navigation privée en développant un script pour les sites. Ces derniers affichent alors un message à l'attention des personnes se rendant sur une page avec le mode Incognito.C'est ensuite un autre chercheur en sécurité informatique, Jesse Li, qui s'est penché sur la détection du mode Incognito. L'homme explique queest bien plus rapide lorsque la navigation se fait de façon privée. A contrario, la « traditionnelle » est bien plus lente. Une différence majeure qui permet de détecter, à nouveau, un internaute en mode Incognito. Jesse Li précise que Chrome devra faire coïncider la même vitesse d'écriture pour les deux navigations, privées et publics, pour corriger la chose.Car au-delà de détecter un mode Incognito ou non, certains sites proposentde certains articles. C'est notamment le cas du quotidien Le Parisien (mais aussi d'autres) qui en offre cinq par jour. Seulement voilà : une fois le quota dépassé, il suffit de passer en mode Incognito pour profiter de cinq nouveaux articles gratuits.Un manque à gagner pour le modèle économique du Parisien et les autres sociétés à la politique financière similaire.