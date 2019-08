Chrome 76 bloque ENFIN Flash par défaut et rend le mode incognito... incognito

Google signe l'arrêt de mort de Flash



Adobe a annoncé la fin du support pour 2020, dépassé par d'autres technologies web



Source : TechRadar

La technologievit ses dernières semaines etvient de planter un nouveau clou dans son cercueil.Google vient de proposer au téléchargement la. Cette mise à jour bloque désormais la lecture automatique des contenus Flash. L'utilisateur n'aura d'autre choix, s'il tient réellement à accéder au média, à l'autoriser manuellement depuis les réglages du site dans le navigateur.Le moteur de recherche ne fait quede son produit. La prochaine étape est programmée pour décembre 2020 etde la technologie.Flash est depuis quelques années une, et ce malgré sa popularité il y a quelques années seulement. Les développeurs web ont adopté de nouveaux standards plus ouverts et flexibles, comme le, et le lecteur multimédia a été régulièrement critiqué pour sa lenteur ou encore ses trous de sécurité.a préféré renoncer face à l'évolution du web et a décidé de lui même deLe navigateur intègre également des correctifs empêchant les sites web de voir si l'utilisateur les visitent en utilisant le mode Incognito via l'API FileSystem, malgré les protestations des éditeurs de presse