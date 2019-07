Dans Chrome 76 la navigation privée sera vraiment indétectable, voici ce qui va changer

Le mode Incognito de Chrome 76 vraiment indétectable

Les sites de presse inquiets

Source : 9to5Google

Parmi la liste des fonctionnalités de Chrome 76 , le nouveau fonctionnement de la navigation privée fait débat auprès des éditeurs qui utilisent des paywalls.leur conseille de ne pas réagir impulsivement.Le modene permet pas de dissimuler totalement ses activités sur Internet, mais il restreint drastiquement les informations qu'un site Web peut récolter sur ses visiteurs.Jusqu'à présent, les sites Internet pouvaient détecter l'utilisation du mode Incognito par un internaute, à cause d'une « faille involontaire » dans Google Chrome. Toutefois, une, qui sera déployée le 30 juillet 2019 avec, rendra cette action impossible.Google précise que son API a été modifiée «» et s'engage à maintenir cette protection pourde son navigateur Internet.De nombreux sites de presse utilisent des paywalls. Il s'agit de systèmes de comptage qui offrent un certain nombre d'articles gratuits à tous les visiteurs d'un site, puis qui les contraint à s'abonner pour en lire plus.Puisque le mode Incognito réinitialise les cookies, il permet aux visiteurs de. Et certains sites, comme The Boston Guide, ont pris des mesures drastiques pour contrecarrer cette pratique : empêcher tout internaute en navigation privée de consulter les articles.Une sélection qui sera donc impossible avec la modification de l'API FileSystem., mais leur conseille simplement de «».Selon la firme de Montain View, le comportement des utilisateurs pourrait être différent de ce qu'imaginent les éditeurs. Ainsi, cette modification ne serait pas nécessairement un coup dur pour la presse en ligne.