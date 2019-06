Dark mode auto, lazy loading, paywalls : la liste des fonctionnalités de Chrome 76 s'allonge

Bye bye Flash

Un mode Incognito... incognito, et un nouveau dark mode

Un mode « lazy-loading » disponible

Lancement de la bêta test

Et cette dernière apporte avec elle son lot de nouveautés. La première n'est autre que l'arrêt total du plugin de lecture automatique lancé par Adobe :Entre Google et Adobe, le torchon brûle depuis des années. Avec la version 55 de son navigateur, lancée en 2016, le géant de Mountain View avait officiellement déclaré la guerre à l'entreprise informatique. Y intégrant par défaut du HTML5, cette nouvelle mouture rendait alors impossible l'utilisation de Flash, devenant alors au fil des « upgrades » de plus en plus obsolète.Il était cependant possible de l'activer via une fenêtre pop-up. Mais cette fameuse version 76 vient purement et simplement désactiver le plugin. Bon joueur, Google laisse toutefois la possibilité aux utilisateurs de revenir sur l'ancien mode de fonctionnement en modifiant les paramètres du navigateur. Un sursis pour la solution d'Adobe, qui compte arrêter définitivement de la mettre à jour d'ici 2020.L'autre grosse nouveauté du navigateur concerne son mode Incognito. Si ce dernier n'a pas pour but de cacher totalement notre activité sur le net, il bénéficie cependant de quelques règles lui permettant de restreindre ce qu'un site peut savoir de nous. Certains sites, qui proposent un abonnement par exemple, étaient cependant capables de savoir via des scripts si la navigation privée était active ou non. Mais grâce à une correction de l'API FileSystem, cela sera désormais tout bonnement impossible.Un possible coup dur pour la presse en ligne (elle est la plus grosse utilisatrice de « paywalls »), mais qui supprime la limite de « trois articles gratuits par jour » pour le plus grand plaisir des internautes. Pour contrecarrer cette pratique, des sites de presse tels queont pris les devants en bannissant purement et simplement le mode Incognito sur leurs pages.Côté dark mode, si cette « feature » est apparue avec les mises à jour 73, 74 et 75, la mouture 76 apporte un véritable changement. En effet, les sites pourront désormais interroger le navigateur via une ligne de code et s'adapter à son mode clair/sombre.Autre point qui devrait ravir tous les travailleurs web (mais également ceux qui dont la connexion Internet est aussi rapide qu'en 2003) : le lazy-loading sera désormais disponible en natif. Jusqu'ici, lorsque l'on consultait une page, cette dernière se chargeait entièrement, images comprises. Un fonctionnement peu optimal donc, puisqu'il consomme énormément de bande passante et ralentit la navigation.Avec le lazy-loading, seules les images visibles se chargent - la vitesse de connexion devrait donc s'en ressentir.Connu pour ses nombreux «» et Doodles, Google a également profité de cette v76 pour en implanter de nouveaux dans son navigateur. Si, pour le moment, certains sont bien cachés, il y en a un qui est plutôt flagrant. Nommé #identity-disc, il ajoute notre photo de profil Google sur tout nouvel onglet ouvert. Une fois que l'on clique dessus, on accède à la page des paramètres de synchronisation de notre compte sur nos différents supports.C'est une phase de test d'un mois et demi que Google a lancé officiellement ce jeudi 13 juin. Cette période permettra aux bêta-testeurs de détecter les possibles bugs et de les porter à la connaissance de l'entreprise, qui fera les ajustements nécessaires jusqu'à la sortie d'une version stable, prévue le 30 juillet.