Chrome va vous permettre de transférer vos pages Web d’un appareil à l’autre

Partager une page Internet à son smartphone

Un clic droit sur une URL vous permet désormais de l'envoyer sur un smartphone connecté à votre compte Google. © Windows Latest

Plus besoin d'attendre la synchronisation des onglets

Déployée sans cérémonie par, cette fonctionnalité est d'ores et déjà disponible aux utilisateurs Windows 10 de. La mise à jour se faisant côté serveur, il n'y a rien à faire de particulier pour en bénéficier.Cette fonctionnalité dite de « continuité » bien pratique permet à l'utilisateur de continuer la lecture d'une page Web depuis son smartphone. Pour ce faire, rien de plus simple :Unedevrait alors apparaître sur le smartphone correspondant, vous alertant sur la réception d'un lien à ouvrir sur la version mobile de Google Chrome.D'aucuns pourraient juger cette nouveauté redondante, avec la synchronisation actuelle des onglets entre les différentes versions de Chrome. Il est vrai que Google permet déjà depuis un bon moment d'avoir accès à ses favoris, historiques et onglets depuis n'importe quel appareil pour peu qu'il soit connecté au même compte.Néanmoins, l'approche est ici différente et. Plus besoin d'attendre que la synchronisation se fasse. De plus, vous n'êtes même plus obligés d'ouvrir le lien sur votre ordinateur au préalable : un simple clic sur le lien vous permet de l'envoyer directement sur votre smartphone.Une fonctionnalité dont dispose d'ores et déjà la version Chromium de Microsoft Edge , rappelle Windows Latest.