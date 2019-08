Google Maps : avec Live View, vous allez pouvoir explorer votre ville en réalité augmentée

Capture d'écran Clubic © Google

Live View fournit les informations nécessaires pour vous guider en temps réel, grâce à votre caméra

Que ce soit en vacances ou lors d'un déplacement professionnel, il peut arriver que le chemin que vous indiquepour vos déplacements à pied vous pousse à faire quelques détours ou à allonger inutilement votre trajet, la faute à un faisceau bleu parfois imprécis. Pour ne plus avoir peur de l'inconnu et pour vous offrir des balades en toute tranquillité,est en train de déployer une nouvelle fonctionnalité,(ou), sur les versions Android et iOS de son service de cartographie.Avec, les chances de commettre une erreur sur la direction à prendre vont être quasiment réduites à néant. La fonctionnalité va en effet. Ainsi, les indications sur les différentes directions à prendre vous seront indiquées en fonction de la géolocalisation mais aussi de ce que votre caméraNotons que le mobile devra être: les deux tiers supérieurs de l'écran seront alors occupés par les, le bas présentant par la carte traditionnelle de. Cela devrait forcément rappeler à certains joueurs les expériencesou, qui empruntent au même modèle.L'option avait été annoncée l'an dernier lors de la conférence annuelle dédiée aux développeurs, la Google I/O. Elle était jusque-là. Le seul point négatif vient sans doute du fait que. Il est difficile d'imaginer quepuisse bénéficier d'un mode hors connexion, ce dernier s'annonçant particulièrement gourmand en ressources.