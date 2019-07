10 ans plus tard, Google met fin au litige sur la collecte abusive de données Street View

Des informations personnelles récupérées jusqu'en 2010

Un accord dérisoire face aux milliards de dollars que Google aurait pu débourser

Source : Android Police

Google va enfin clôturer ce long feuilleton judiciaire qui lui empoisonne la vie depuis plus de 10 ans. À l'époque, le géant du web avait multiplié, aux Etats-Unis, les véhicules équipés de capteurs et d'appareils photo pour améliorer, son service de navigation virtuelle.Google avait alors été rapidement accusée d'avoir récupéré, de manière involontaire, de nombreuses informations grâce aux routeursinstallés chez les habitants des rues traversées. Ces données non cryptées qui pouvaient être des e-mails, des mots de passe ou tout autre fichier non sécurisé, étaient captées par les systèmes de Google et conservées sur les serveurs de la société.s'est ainsi retrouvé au cœur d'une polémique et les analystesau vu des nombreusesdéposées par plusieurs collectifs d'utilisateurs. Il n'en sera finalement rien.Après avoir passé, le moteur de recherche ne devra en fin de compte débourser quepour tirer un trait sur cette affaire. Pourtant la Cour d'appel des États-Unis de San Francisco avait conclu qu'en cas de procès, Google aurait pu avoir à payer près deL'entreprise devra égalementpar les véhicules Street View jusqu'en 2010. La vingtaine de plaignants à l'origine des accusations devront également toucher une indemnité dont le montant n'a pas été précisé.Un juge de San Francisco doit encore valider cet accord pour que le géant du web puisse une fois pour toutes laisser cette affaire derrière lui.