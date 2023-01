Twitter : il ne reste presque plus d'employés

Deux versions s'affrontent. Pour le média américain, qui aurait eu accès à des sources internes, seules 1 300 personnes sur les 7 500 travaillant pour Twitter au début du mois de novembre dernier seraient encore actives. Parmi elle, à peine encore 550 ingénieurs. Et l'équipe Trust & Safety (Confiance et Sécurité), chargée de conseiller Twitter sur ses produits et ses règles pour assurer la sécurité compterait à ce jour moins de 20 personnes à temps complet.

Elon Musk de son côté a démenti directement sur son compte Twitter. Il affirme que le réseau compterait encore 2 300 salariés actifs, dont plusieurs centaines travaillant sur les sujets de la Confiance et de la Sécurité. Il ajoute par ailleurs que seule une dizaine de collaborateurs de ses autres entreprises, comme Tesla, travaillerait pour Twitter.