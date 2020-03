Google Traduction : l’impressionnante fonction de transcription à la volée est accessible à tous

We're launching a Transcribe feature in Google Translate that can convert speech into another language as it's happening. Starting in 8 languages, rolling out to Android today, more to come soon. #GoogleAIhttps://t.co/IMWjFgScVx — Sundar Pichai (@sundarpichai) March 17, 2020

Un mode « Conversation » tout simplement bluffant

Un mode photo qui en met plein les yeux

Source : Communiqué Google

La traduction à la volée, est clairement LA fonction du moment, à essayer sur votre smartphone ou tablette, sous iOS ou Android. Si vous êtes en charge de garder vos enfants, n'hésitez pas à leur faire découvrir, on vous garantit qu'ils vont s'amuser un bon moment à discuter l'IA de Google. Plus sérieusement, le géant du Web vient d'apporter une mise à jour majeure à son application Google Traduction, Sundar Pichai en personne nous apprenant la nouvelle via son compte Twitter.Désormais l'application propose donc des fonctions de traduction à la volée qui se révèlent impressionnantes. Si elles restent, certes, perfectibles - l'algorithme de Google faisant encore beaucoup de fautes d'accord et ne garantissant pas une reconnaissance des mots à 100 % - cela n'enlève rien à la performance.Pour cette première fonction, le service est compatible avec huit langues : l'anglais (naturellement), le français, l'allemand, le portugais, l'espagnol, le russe, le thaï et l'hindi. Que ce soit sous Android ou iOS, le fonctionnement est le même. Une fois l'application Google Traduction lancée, il suffit de choisir les deux langues concernées par la traduction, avant de choisir l'un des trois modes proposés.On retrouve d'abord le mode « conversation » qui, comme son nom l'indique, se charge de la traduction à la volée avec, en prime, la détection automatique des deux langues en jeu.Si la traduction textuelle est quasi instantanée, il faut ensuite patienter quelques secondes pour qu'un bot en fasse la lecture à voix haute. Par ailleurs, afin de mettre toutes les chances de votre côté et de réduire le temps de latence de la traduction, vous pouvez aussi télécharger les fichiers «» dans la mémoire du téléphone. Ces fichiers ne prennent que quelques dizaines de mégaoctets.Vous pourrez aussi profiter de la fonction « appareil photo » pour traduire du texte à la volée, mais cette fois-ci en utilisant le module photo de votre appareil. On pointe, on patiente et on voit s'afficher une traduction en temps réel. (Cette fonction existait déjà, mais peut-être étiez vous passé à côté, c'est pourquoi on vous en reparle ici). Cela fonctionne (plus ou moins bien) du français vers l'anglais.Mais aussi de l'anglais vers le français.Étant donné que la traduction s'affiche en superposition du texte d'origine, la lisibilité pourrait poser problème. Aussi, Google propose une fonction de «». Non seulement cela fige l'image à l'écran avec un texte plus net, mais on peut aussi prendre le temps de lire la traduction, smartphone en main, sans avoir besoin de pointer le texte. Vous pourrez même importer la traduction sous la forme d'une image, pour zoomer afin de mieux lire le texte, voire partager le fichier avec un proche.Enfin, la fonction «» permet de dicter du texte à la chaîne, puis de le traduire dans une autre langue. Google rappelle dans son communiqué que la traduction fonctionne idéalement dans un environnement calme.