Google Maps veut faciliter l'utilisation de Live View, sa fonction en réalité augmentée

Plus de visibilité

Encore en bêta

Source : 9to5 Google

Début février, l'application Google Maps célébrait ses quinze années d'existence, elle qui guide désormais plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde entier. Pour l'occasion, le plus célèbre des services de cartographie s'est offert une refonte inédite avec une flopée de nouveautés : logo, identité, mais aussi, fonctionnalités.En amélioration constante, le chouchou de la firme de Mountain View poursuit son développement au fil des mois : la dernière évolution en date concerne directement la fonctionnalité de réalité augmentée répondant au nom de Live View. Cette dernière devrait apparaître de manière plus évidente sur votre interface, comme l'a remarqué 9to5Google Auparavant, un utilisateur entrant une adresse de destination se devait d'appuyer sur « Itinéraire » pour voir apparaître l'icône « Live View » disponible au niveau du menton central de son téléphone. Effectuer un balayage de panneaux ou de bâtiments lui était alors demandé pour que la caméra du smartphone reconnaisse l'environnement extérieur.Désormais, ladite icône prendra une forme ronde pour s'inviter au-dessus d'une autre icône, « Ma position », directement après avoir tapé une adresse dans votre barre de recherche. Un moyen pour les usagers d'accéder plus rapidement à cette fonctionnalité encore au stade de bêta, bien que son déploiement pourrait intervenir au cours des prochains mois.