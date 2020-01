Gmail, Drive, Hangouts : Google veut unifier ses services en un seul pour les entreprises

© Google

Pour concurrencer Slack et Microsoft Teams

Ces dernières années, le géant Google a créé tant de services qu'il pourrait bâtir un véritable mémorial en l'honneur de ses applications disparues. Parmi celles-ci, saluons la mémoire de Google+ , Google Notebook, Talk, Picasa, Inbox, ou Google Reader (pour ne citer qu'elles !), qui reposent en paix aujourd'hui. La société américaine travaillerait actuellement, selon, au développement d'une nouvelle application de communication à destination des entreprises, qui unifierait plusieurs de ses services.Dans la lignée de Slack ou de Microsoft Teams, qui regroupe Office365, les appels, la messagerie Outlook, la vidéoconférence ou le chat vidéo, la future application de Google serait pensée pour regrouper, sur un seul et même service donc, les versions professionnelles de Gmail, Drive mais aussi les deux divisions intégrées à G Suite, Hangouts Meet (chat vidéo) et Hangouts Chat (la messagerie professionnelle).Cette nouvelle solution de communication unifiée serait testée par Google depuis un moment et ne devrait être proposée qu'aux entreprises qui disposent d'un compte G Suite. Des annonces pourraient être faites à l'occasion de la conférence annuelle des développeurs de Google, Google I / O 2020, qui se tiendra du 12 au 14 au siège du groupe, du côté de Moutain View.