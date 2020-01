Google planche sur une traduction audio en temps réel pour Android

© BigTunaOnline / Shutterstock.com

Traduction par Internet

Source : The Verge

Son fonctionnement sera simplissime : l'utilisateur enregistrera sa voix dans une langue, et Translate transformera l'audio en texte traduit dans une autre langue, en temps réel. En revanche, l'application ne pourra pas lire les fichiers audio.Google n'a pas fourni de date pour le lancement de ce nouveau service, qui est encore à l'état de prototype, mais en a déjà fait la démonstration mardi 28 janvier dans ses locaux de San Francisco.Le géant a déclaré que son logiciel aurait besoin d'une connexion Internet lors de son lancement, le démarquant du précédent service ajouté à Translate, lequel permet, depuis juin 2018, de traduire un texte écrit via la caméra et sans être connecté. Pour justifier cette différence, la compagnie affirme que la transcription d'un élément audio en temps réel est plus complexe que la traduction d'un texte déjà écrit.Par ailleurs, les fichiers audio ne pourront pas être utilisés par l'application : les phrases à traduire devront être interprétées par le microphone du smartphone Android. Néanmoins, il est possible que cette contrainte soit levée par la suite. Google a également affirmé qu'il était possible de lire un fichier audio enregistré sur l'appareil et de le faire entendre au microphone pour la traduction.Au fur et à mesure de l'enregistrement, Google Translate devra ajouter la ponctuation, corriger certains choix de mots en fonction du contexte et chercher à corriger les accents ou les dialectes régionaux de ses utilisateurs. Une nouvelle fonctionnalité a priori pertinente pour une application qui, selon Google, traduirait déjà 143 milliards de mots chaque jour.