Google étend la traduction instantanée via la caméra à plus de 100 langues

88 langues sources

Nouvelles fonctionnalités

Source : Communiqué de presse

Face à la barrière de la langue,s'avère être un formidable outil. Qui plus est lorsque la caméra de votre smartphone - une fois activé via l'application - peutqui vous est complètement étranger. Pratique, lors d'un voyage dans un pays lointain où la langue locale vous est inconnue. Encore plus pratique, puisque Google Traduction ne nécessite dans ce genre de cas aucune connexion internet.Pour continuer à proposer une expérience toujours plus complète à ses utilisateurs, la firme de Mountain View a décidé de mettre à jour son outil en ajoutant plus de soixante langues, de l'arabe à l'hindi en passant par le malais, le thaï et le vietnamien, apprend-on dans un. Ainsi, le total de langues sources s'élève à, capable d'êtrede notre planète (retrouvez la liste complète ici ). Le nombre de combinaisons possibles ne se compte presque plus.Autre nouveauté ajoutée par la multinationale américaine, l'option «». Exemple : vous êtes face à un texte dont vous ne reconnaissez pas la langue usitée. En activant cette fonctionnalité,vous donnera la réponse, et traduira le tout dans la foulée. Le groupe californien a aussi intégré la technologie(NMT), laquelle effectue deset réduit les erreurs de 55 à 85 %, selon les langues sélectionnées.