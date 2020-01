Google Drive est désormais disponible en Progressive Web App

Comment utiliser la PWA de Google Drive ?

PWA, entre le site Web et l'application

Il y a quelques jours, nous apprenions que Google avait l'intention de mettre un terme aux applications pour Google Chrome , des outils utilisés par moins de 1 % des utilisateurs, devenus de plus en plus inutiles avec les améliorations apportées aux navigateurs ces dernières années. La firme de Mountain View maintient en revanche ses efforts sur les progressive web apps (PWA).Et c'est au tour de Google Drive d'avoir droit à sa propre PWA. Pour l'installer, il suffit de se rendre sur une page de drive.google.com et de cliquer sur l'icône « + » dans la barre d'adresse , située juste à gauche du symbole étoile des favoris. On vous propose alors la possibilité d'installer la PWA de Drive.Une fois l'opération réalisée, chaque fois que vous retournerez sur Drive en format web, vous aurez la possibilité de basculer sur l'application en cliquant sur l'icône de la barre d'URL qui a alors remplacé le « + » et qui se trouve une nouvelle fois aux côtés de l'étoile. Sélectionnez « Ouvrir » et le tour est joué.L'onglet Drive de votre navigateur disparaît alors, et vous vous retrouvez dans une app à part entière, située par exemple dans la barre de tâche Windows si vous êtes sur ce système d'exploitation. À noter que c'est malgré tout votre navigateur qui est toujours aux commandes. En cliquant sur les trois points alignés à la verticale en haut, vous pouvez choisir de désinstaller la PWA ou retourner sur votre navigateur si l'expérience ne vous convient pas.Pour rappel, une progressive web app est une page web qui apparaît sous la forme d'une application. Leur but est d'agréer la facilité de navigation et les avantages de l'interface d'une application en ouvrant simplement une page Web, sans besoin de passer par un store et sans que cela n'empiète sur l'espace de stockage. Une PWA s'affranchit aussi des supports, nul besoin de développer de multiples versions pour chaque OS.L'intérêt de la PWA Drive est surtout réel sur desktop. Elle est également disponible sur Android, mais quitte à ouvrir une application sur smartphone ou tablette, autant utiliser l'application standard, mieux pensée pour ces formats d'écran. Outre Drive, Google a aussi déployé par le passé une progressive web app pour YouTube Music et Google Photos.