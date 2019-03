La progressive web app de Twitter évolue et gâche moins de place sur Windows 10

Twitter se refait une beauté sur Windows 10

Source : WindowsCentral

Ce week-end,a profité de diverses mises à jour dans sa version. Laa notamment bénéficié de divers ajustements au niveau de l'affichage général, dontLe nouveau look permet ainsi à Twitter d'afficher les boutons Home, Explore, Notifications et Messages à gauche de l'écran, tandis qu'à droite, on retrouve des sections « À Suivre » et « Populaires » subtilement remaniées, histoire d'accrocher la rétine.L'ensemble est plus graphique, plus attirant, et on profite enfin d'un espace, avec beaucoup moins de vide à l'écran.À noter queet il se peut donc que cette nouvelle version ne soit pas encore disponible sur votre machine. Patience donc.