Google Chrome, les applications c’est fini, mais rassurez-vous, les extensions sont toujours là

La disparition des applications

Quelle est la nouvelle solution de remplacement ?

Moins de 1 % d'utilisateurs. C'est le chiffre qu'évoquait Google il y a déjà quatre ans indiquant que les applications disparaîtraient progressivement du Store . Cette décision était prévue pour 2018, mais il semble que la firme soit quelque peu en retard.Google justifie son choix de supprimer progressivement les applications par les progrès «» qui ont été entrepris par les navigateurs modernes.Selon le géant américain, le Web serait «». Il est vrai qu'une application est très souvent une déclinaison portable, et la majeure partie d'entre elles peuvent être supportées, à l'instar de Google Earth ou Figma.La première date de ce nouveau calendrier publié par Google est mars 2020. Officiellement, le Store de Chrome n'acceptera plus d'autres applications. D'ici juin, Google mettra un terme à son support sur les principales plateformes : Mac, Linux et Windows.Cela concerne également les entreprises qui pourront cependant étendre le support jusqu'à décembre de la même année.Enfin pour les utilisateurs de Chrome OS, pour qui ce système d'application avait été initialement développé, la date butoir à retenir est juin 2021.Selon Google, concernant les utilisations qui ne peuvent se faire par un site Web ou une application classique, la solution, ce sont les. Ces dernières reprendront le rôle principal des applications Chrome. Le géant américain a d'ailleurs mis en place une page expliquant les procédures pour amorcer cette transition, qui s'adresse aux développeurs et aux sociétés.Elles permettent, par exemple, de mettre en cache les sites Web directement sur votre appareil, dans le but d'accéder aux fonctionnalités, même en mode hors-ligne. Une sorte de réponsepour Google afin d'optimiser le site Web à votre terminal, et de créer une «», téléchargeable (depuis un navigateur et non un Store).L'autre solution concerne les extensions, qui ne disparaîtront pas pour autant. Rappelons que Google, au moment d'annoncer son projet d'arrêter le support des applications Web en 2016, avait déclaré que seulement 1 % des usagers «».